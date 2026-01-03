Dole, la Lega vuole portare al Flaminio le Final Four di Coppa Italia a marzo

Final Four di coppa Italia a Rimini? Lnp vorrebbe portare al Flaminio l’evento in programma a metà marzo che vedrà in campo Dole, Brindisi, Verona e Pesaro, ma servirà il parere positivo di questura e prefettura.

Intanto, sulla gestione del Flaminio da parte di Rbr, Giosuè Boldrini ha fatto il punto della situazione. «Questo impianto non è adeguato al campionato di A2, tantomeno se dovessimo giocare in Serie A. Una veste nuova del palazzo non toccherebbe la capienza che non potrà comunque superare i 3500 posti. Noi prevedevamo due fasi di lavori, ma non abbiamo ancora avuto la possibilità di stabilirle in maniera puntuale, anche per capire come poter utilizzare l’impianto quando saranno fatti i lavori e questo è il tema più delicato. RivieraBanca potrebbe seguirci in tema di finanziamento, ricordo che il Comune di Rimini deve ancora acquistare il palasport dalla Provincia e chiederemo proprio al Comune di avere un ruolo attivo nel progetto, perché per un impegno di circa 5 milioni di euro, non possono essere solo l’istituto finanziatore e i soci a sostenere l’intero esborso. Quindi sarà necessario che anche il Comune faccia la sua parte da questo punto di vista».