Dole incompiuta a Bologna: il primo posto è ormai andato (78-76)

Il suicidio perfetto. Grandissimi per oltre 30 minuti, quasi perfetti in difesa, chirurgici in attacco, una macchina apparentemente perfetta e poi l’incredibile. La palla che gira lenta e male, le conclusioni si strozzano, Bologna risale e Sorokas e Anumba giustiziano una Dole che vedeva aprirsi prospettive interessanti. E’ la vendetta dell’ex a riscrivere il rush finale, con il primo posto oramai praticamente chimera.

L’ex Ogden infila da tre, aprendo una sfida che nel primo quarto vive di fiammate. A dominarla è prima Camara con 8 punti di fila, poi Alipiev che esce dalla panchina e ne infila 7 consecutivi con tanto di bomba del 9-16. Il primo parziale si chiude con Rimini avanti 15-24. Il secondo lo apre di nuovo Ogden con il lob morbido dall’angolo del +11. Bologna rientra con Fantinelli e Anumba, ma Camara prosegue alla grande col quarto rimbalzo e il decimo punto. Un 2/2 dalla lunetta di Denegri (già a quattro assist) porta la Dole al +14 sul 23-37. La Fortitudo risponde solo dalla lunetta e mette a referto appena 28 punti all’intervallo lungo. 41 quelli di capitan Tomassini e compagni.

La ripresa la apre Sorokas con la tripla del -10 e Anumba ci aggiunge il 5-0 Bologna. Ma si sblocca anche Marini con una bomba siderale da otto metri. Anumba va in doppia cifra e riporta Bologna a -8, prima di una fase di sgorbi reciproci dall’arco dei 6,75 (10/60 a fine gara) che fissa il punteggio sul 50-57 all’inizio dello sprint decisivo. Camara fa 2/2 ai liberi e riporta Rimini a +9, Anumba risponde subito, Sarto si sblocca da tre e la Fortitulo risale a -4. E poi a -2 con De Vico dopo un antisportivo di Camara. Sul 59-59 inizia una nuova partita di cinque minuti e Sorokas porta per la prima volta i padroni di casa in attacco. Pareggia Denegri. Sarto dice 63-61, Marini ribalta con una gran tripla e sale in doppia cifra. Tomassini infila il suo primo canestro con la solita bomba del 65-68 a 40” dalla sirena. Ma Sorokas prende il 18° rimbalzo, segna e prende fallo. 68-68. Denegri sbaglia il tiro della vittoria ed è overtime. Lo apre Petkovic, lo impatta Tomassini, Anumba riporta avanti Bologna, Ogden fa 1/2 ai liberi, Imbrò non sbaglia +3. Marini fa subito -1, ma ancora Imbrò inventa il +4 con una bomba dal futuro. Ogden lo imita e Bologna perde palla sulla rimessa, ma fa altrettanto Marini in entrata nel secondo match point Dole. Fallo su Sorokas, libero e 78-76 finale.

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