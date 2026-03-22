Dole incompiuta a Bologna: il primo posto è ormai andato (78-76)

FORTITUDO 78
DOLE RIMINI 76
fortitudo: Imbrò 11 (1/2, 1/4), Sarto 10 (1/3, 2/6), Fantinelli 4 (1/7, 0/3), Sorokas 23 (5/9, 1/9), Moretti, Guaiana, Anumba 20 (10/16), Perkovic 7 (3/12, 0/3), Della Rosa (0/3 da tre), De Vico 3 (0/1, 0/2). Ne. Braccio e Bentivogli. All.: Caja.
DOLE: Marini 13 (2/8, 2/5), Saccoccia 1, Camara 14 (6/, 0/1), Denegri 14 (5/10, 0/5), Leardini (0/1, 0/2), Simioni 2 (1/1, 0/2), Ogden 10 (1/4, 2/7), Tomassini 9 (1/4 da tre), Alipiev 13 (5/7, 1/3), Sankare (0/1 da tre). Ne: Pollone. All.: Dell’Agnello.
ARBITRI: Giovannetti, Centonza, Puccini.
PARZIALI: 15-24, 28-41, 50-57, 68-68.
TIRI LIBERI: Fortitudo 24/29; Dole 18/23.
TIRI DA DUE: Fortitudo 21/50, Dole 21/38.
TIRI DA TRE: Fortitudo 4/30, Dole 6/30.
Il suicidio perfetto. Grandissimi per oltre 30 minuti, quasi perfetti in difesa, chirurgici in attacco, una macchina apparentemente perfetta e poi l’incredibile. La palla che gira lenta e male, le conclusioni si strozzano, Bologna risale e Sorokas e Anumba giustiziano una Dole che vedeva aprirsi prospettive interessanti. E’ la vendetta dell’ex a riscrivere il rush finale, con il primo posto oramai praticamente chimera.