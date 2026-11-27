Da una parte la Dole più solida degli ultimi anni, reduce da sette vittorie nelle ultime otto partite, con scarti sempre in doppia cifra e l’idea fissa di continuare la corsa verso la vetta. Dall’altra la Vuelle in difficoltà totale, nel tunnel delle sei sconfitte consecutive, con l’ombra di Matteo Tambone ancora fissa in testa e la sensazione che sarà difficilissimo risollevare il morale dei pretenziosi tifosi pesaresi.

Morale della favola: sarà un derby già segnato? Mai dire mai: al Flaminio (ore 20.30 in diretta su Rai Sport Hd) va in scena una partita che può anche sorprendere, con il dubbio Denegri (si, no, forse, non lo so, classica gestione del dubbio fino alla palla a due della società biancorossa) e un canovaccio che parte da una delle difese migliori del campionato (Rimini), contro una squadra figlia del suo talento offensivo (Pesaro).

«Partite facili non esistono, figuriamoci quando si parla di un derby - tiene tutti sull’attenti Sandro Dell’Agnello -. Se vogliamo vincere dopo le sconfitte con Bologna e Forlì? A parte che prima di quelle due partite avevamo vinto otto derby su nove, noi vogliamo sempre vincere per fare felici i nostri tifosi. Ci siamo preparati bene, i ragazzi danno sempre tutto, anche sabato a Torino, dove non è stato sicuramente il miglior match dal punto di vista estetico, siamo stati difensivamente di una tenuta clamorosa. Ecco: se lo replichiamo anche con Pesaro avremo ottime chance di successo».

Per un allenatore è il massimo vedere che la propria squadra si rifiuta di subire canestro, sporcando ogni linea di passaggio, con un pressing sempre feroce sul portatore e pochissime sbavature a rimbalzo, dove quasi sempre si finisce per vincere la battaglia. «Abbiamo determinate caratteristiche figlie di alcuni giocatori che abbiamo scelto proprio per questo - si riferisce a Demps, Bartoli e Udom, il tecnico toscano - e proviamo sempre a fare di tutto per sporcare le percentuali avversarie. Contro Pesaro, in particolare, questo sarà determinante perché loro hanno tanto talento in tutto il quintetto e possono segnare 90 punti facilmente, se non ci metti il giusto atteggiamento».

Nell’esordio di domenica scorsa contro Montecatini, il neo allenatore della Vuelle Peter Strobl aveva già presentato alcune novità rispetto alla gestione Valli, ma probabilmente in settimana sarà stato aggiunto qualche altro gioco offensivo. «Sì, lo penso anch’io, per cui andiamo un po’ al buio - continua ‘Sandrokan’ -. Non conosco più di tanto il nuovo coach, lo abbiamo affrontato l’anno scorso quando era a Pistoia, ma di certo avrà messo del suo per migliorare il team, non possiamo basarci sulle sconfitte della Vuelle ma dobbiamo guardare al loro valore complessivo. Se ci mettiamo a giocare al loro ritmo, alzando il numero dei possessi, rischiamo di portarceli dietro, dovremo cercare di soffocare il loro attacco, per poi come al solito trovare le migliori soluzioni in attacco, dove al momento vedo pochissime forzature tra i miei ragazzi».