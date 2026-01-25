Dole in crisi: Livorno annienta Rimini 77-109

Periodaccio per la Dole.
Davanti al pubblico del pala Flaminio, Rimini ha riportato la terza pesantissima sconfitta consecutiva contro la Bi.Emme Service Libertas Livorno. Netta superiorità dei toscani che hanno annichilito la squadra di coach Dell’Agnello con un roboante punteggio 77-109 alla conclusione del quarto parziale.
Non c’è stata storia nemmeno sul piano delle prestazioni dei singoli. Livorno ha preso il largo trascinata da un’encomiabile prova dell’ala americana Mattehew James Tiby che con ben 25 punti personali può mettere in bacheca il titolo di miglior marcatore del match.