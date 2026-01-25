Dole in crisi: Livorno annienta Rimini 77-109

Rinascita Basket Rimini
  • 25 gennaio 2026
Pierpaolo Marini, Dole Basket Rimini (foto Morosetti)
Pierpaolo Marini, Dole Basket Rimini (foto Morosetti)

Periodaccio per la Dole.

Davanti al pubblico del pala Flaminio, Rimini ha riportato la terza pesantissima sconfitta consecutiva contro la Bi.Emme Service Libertas Livorno. Netta superiorità dei toscani che hanno annichilito la squadra di coach Dell’Agnello con un roboante punteggio 77-109 alla conclusione del quarto parziale.

Non c’è stata storia nemmeno sul piano delle prestazioni dei singoli. Livorno ha preso il largo trascinata da un’encomiabile prova dell’ala americana Mattehew James Tiby che con ben 25 punti personali può mettere in bacheca il titolo di miglior marcatore del match.

Tabellino

Dole Basket Rimini - Bi.Emme Service Libertas Livorno 77-109 (18-19, 16-33, 21-32, 22-25)

Dole Basket Rimini: Pierpaolo Marini 16 (4/7, 2/5), Gora Camara 11 (4/10, 0/0), Gerald Robinson 10 (1/2, 2/5), Ivan Alipiev 8 (1/4, 2/5), Davide Denegri 7 (2/7, 1/5), Assane Sankare 7 (2/5, 1/2), Giacomo Leardini 6 (3/5, 0/1), Luca Pollone 6 (0/0, 2/3), Alessandro Simioni 6 (3/5, 0/2), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0), Giovanni Tomassini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 35 17 + 18 (Gora Camara 10) - Assist: 20 (Davide Denegri 6)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Matthew james Tiby 26 (6/9, 3/4), Avery Woodson 19 (0/1, 6/9), Fabio Valentini 18 (3/3, 4/6), Lorenzo Penna 11 (4/5, 0/2), Luca Tozzi 9 (1/3, 2/4), Luca Possamai 8 (4/7, 0/0), Niccolo Filoni 6 (0/0, 2/2), Matteo Piccoli 5 (1/2, 1/4), Tommaso Fantoni 4 (2/3, 0/0), Ariel Filloy 3 (1/2, 0/2), Nilo Genti 0 (0/0, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 22 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Matthew james Tiby, Matteo Piccoli 8) - Assist: 29 (Lorenzo Penna 6)

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui