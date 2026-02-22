Dole, il primato può attendere: Pesaro fa suo lo scontro diretto 85-78

Sorpasso rimandato per la Dole Basket Rimini!
La Libertas Victoria Pesaro mantiene il suo primato e stacca proprio i romagnoli in classifica.
Nello scontro diretto giocato nel palazzetto marchigiano, Rimini deve soccombere all’impeto dei padroni di casa che si impongono con uno score definitivo di 85-78.
Diverse le ottime prestazioni offerte dai giocatori chiamati in causa dai due allenatori. Su tutte spiccano quelle di Johnson per Pesaro e Marini per Rimini. Entrambi a quota 16 punti nel match, utili per spartirsi la posta in palio per il miglior realizzatore della gara.