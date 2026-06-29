Dole, il jolly Udom è un gran colpo

Secondo colpo di mercato per la Dole che dopo aver ingaggiato il play Valerio Bartoli ha messo sotto contratto anche Mattia James Udom. Come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere, la società biancorossa ha deciso di andare sul sicuro portando a Rimini uno degli elementi più esperti della categoria. Udom, 33anni da compiere a novembre, a suo agio in entrambi gli spot di ala, cresciuto nelle giovanili dell’Affrico Firenze, ha calcato ben presto palcoscenici importanti. La prima vera esperienza fuori casa arriva nel 2014 ad Agrigento poi torna a Siena e inizia il suo girovagare per l’Italia: sale a Biella, poi si sposta a Verona dove gioca tre stagioni, nel 2020 scende a Brindisi dove resta due anni e gioca anche la Champions League, poi risale lo stivale accasandosi a Trento, da qui si sposta a Sassari. Quindi la firma a Bergamo nella scorsa stagione e quando la società lombarda viene esclusa, Udom torna nel massimo campionato a Cremona.

Con gli arrivi di Udom e Bartoli e le conferme di Denegri, Marini, Tomassini, Simioni e Leardini, in attesa di conoscere i nuovi stranieri, bisogna capire quale sarà il destino di Camara e Sankare. Quest’ultimo è praticamente un giocatore di Napoli che però potrebbe lasciarlo un altro anno in Romagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA