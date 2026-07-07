Dole, Giorgio Broglia nuovo team manager

Giorgio Broglia sarà il nuovo team manager della Dole per la stagione 2026/2027. Andrà a completare lo staff dirigenziale, portando entusiasmo e il suo immenso amore per i colori di Rbr. Si tratta della sua prima esperienza da dirigente, dopo una lunga carriera da giocatore. Nato a Pesaro l’8 febbraio 1986, Giorgio ha vestito la maglia del Basket Rimini sin dai tempi delle giovanili, dove ha militato nelle squadre Cadetti e Juniores. Nel suo percorso ha respirato tanto basket e militato in tante piazze storiche come Ravenna, Orzinuovi, Montegranaro, Recanati, Rieti e Vigevano. È stato un perno dell’avvio del progetto di Rinascita Basket Rimini, vestendo la maglia di Rbr nella prima cavalcata vincente dalla Serie C e per due stagioni in Serie B. Lo scorso anno ha vissuto la sua ultima stagione da giocatore in forza agli Angels Santarcangelo.