Dole, frenata con Hrovat ma le alternative ci sono

Tutti pazzi per la Dole, anzi “innamoratissimi” per restare fedeli al claim della campagna abbonamenti. Ieri è stato infatti abbattuto il muro delle 500 tessere rinnovate in prelazione e il popolo biancorosso marcia spedito verso la quota 1.947 scelta da Rbr come tetto massimo in ossequio all’80° anniversario di quel Basket Rimini che ha emesso i suoi primi vagiti verso la metà del secolo scorso. Sono per la precisione 527 i tifosi che hanno già confermato il loro patto d’amore con capitan Tomassini e compagni, pronti a vestirsi di rosso con la speciale t-shirt “6° uomo” e a far scattare quell’effetto Flaminio determinante nella corsa alla Serie A1.