Dole, esame vero a Brindisi, su Robinson regna l’incertezza

Se la Dole deve dimostrare di essere ‘dura a morire’, non c’è niente di meglio che una trasferta così. Sul campo di una delle teoriche favorite per il successo finale, in un parquet caldissimo e con la tegola Robinson, che non si capisce ancora bene se dovrà operarsi per il problema all’inguine e per quanto starà fuori. Ieri, a Milano, l’ennesimo consulto specialistico (il play accompagnato dal diesse Turci) non ha prodotto ancora un verdetto definitivo: ora si uniranno tutti i pareri per capire se l’intervento chirurgico sarà la soluzione oppure si opterà per una terapia conservativa che comunque prevede tempi lunghi (uno o due mesi?) per la guarigione.
Al PalaPentassuglia quindi, si va all’assalto della Valtur Brindisi di Piero Bucchi, altra realtà altisonante che non ha convinto del tutto nei primi dieci giri di giostra (record di 6-4 identico alla Rinascita, ma era partita con cinque vittorie su sei), ma che in casa ha vinto 3 volte su 4 (ok con Cremona, Scafati e Cividale, ko con Forlì) e che vuole recitare un ruolo da protagonista.