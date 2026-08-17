Dole, entusiasmo alle stelle al via: parte un’altra rincorsa alla Serie A

La febbre da Rbr è più caliente della canicola di Ferragosto e il primo capannello di tifosi è sulle poltroncine gialle e blu già alle 16.40. Alle 16.50 fanno il loro ingresso al Pala Sgr il presidente Paolo Maggioli e Davide Turci, poi, col passare dei minuti, diversi bambini prendono posto anche sulle piccole curve. Alle 17.09 ecco i giocatori, con la tribuna del Madison di Santarcangelo quasi piena. Il Barrio entra con striscione e coro d’ordinanza alle 17.18, mentre la squadra si posizione al centro del parquet: scatta il cinque di ogni atleta a tutti i tifosi e la stagione 2026/2027 prende ufficialmente il via con capitan Tomassini a guidare il giro degli spalti e coach Sandro Dell’ Agnello a chiudere la fila dello staff. E’ subito bolgia, antipasto dell’effetto Flaminio con un coro dopo l’altro anche durante le operazioni di stretching.