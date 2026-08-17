Dole, entusiasmo alle stelle al via: parte un’altra rincorsa alla Serie A

La febbre da Rbr è più caliente della canicola di Ferragosto e il primo capannello di tifosi è sulle poltroncine gialle e blu già alle 16.40. Alle 16.50 fanno il loro ingresso al Pala Sgr il presidente Paolo Maggioli e Davide Turci, poi, col passare dei minuti, diversi bambini prendono posto anche sulle piccole curve. Alle 17.09 ecco i giocatori, con la tribuna del Madison di Santarcangelo quasi piena. Il Barrio entra con striscione e coro d’ordinanza alle 17.18, mentre la squadra si posizione al centro del parquet: scatta il cinque di ogni atleta a tutti i tifosi e la stagione 2026/2027 prende ufficialmente il via con capitan Tomassini a guidare il giro degli spalti e coach Sandro Dell’ Agnello a chiudere la fila dello staff. E’ subito bolgia, antipasto dell’effetto Flaminio con un coro dopo l’altro anche durante le operazioni di stretching.

Si lavora in 14 (Leardini, Tomassini, Lenci, Denegri, Marini, Udom, Simioni, De Gregori, Bartoli e Della Chiesa più Mattia Ruggeri e altri ragazzi del vivaio) in attesa della coppia di stranieri chiamata a completare il mosaico vincente con cui giocarsi la Serie A diretta. Il primo, il numero 5, ha in realtà già un padrone ben definito, il “centrone” Usa, Deshawn Stephens, impegnato in patria nel prestigioso torneo tre contro tre “Big Three” in cui è allenato addirittura da Gary Payton e ha messo a segno l’altro ieri in semifinale 19 punti con 11 rimbalzi. La finale è in programma sabato 22, poi si aggregherà al gruppo. Per l’ultima tessera, continua invece forte il pressing su Gregor Hrovat, nazionale sloveno che deve sciogliere le riserve (ha sempre giocato in prima serie, lo scorso anno in Francia con 17,5 punti di media) e non potrebbe comunque essere a Rimini prima di settembre perchê convocato da coach Sekulic per le partite di qualificazione ai Mondiali, con la Francia il 27 e con l’Ungheria il 30.

Dopo due orette di fatica e sudore e qualche tiro per togliere le scorie dell’estate, è coach Sandro Dell’Agnello a dare il la al campionato. «Intanto siamo molto felici di aver ritrovato i nostri tifosi, numerosissimi e rumorosissimi come sempre anche con questo caldo. Per quanto riguarda i ragazzi, ci sono tante facce nuove e i primi giorni sono tutti simpatici, poi vedremo strada facendo - esordisce col sorriso - Inizieremo molto blandamente come sono abituato a fare, perché il vero obiettivo è che nessuno si faccia male in questi primi giorni: quindi doppia seduta di allenamento lento per una settimana, poi dal sesto-settimo giorno si inizierà a spingere».

Idem con i test, Virtus Bologna a parte: « E’ una partita di grande richiamo per i nostri tifosi, un’occasione prestigiosa che prendiamo volentieri anche se non porta grandi vantaggi incontrare squadre fortissime in questa fase: faremo amichevoli giuste, con pari categoria, anzi ne vorrei una anche il 31 che continueremo a cercare».

Inevitabile un accenno al mercato: «Per il secondo straniero è una ricerca continua del profilo giusto: non ci siamo accontentati, abbiamo sondato giocatori di spessore che per motivi loro non vogliono scendere in A2: al momento con Hrovat è così, ma mai dire mai... Siamo al raduno, due giorni in più o meno cambiano poco, ma non possiamo aspettare in eterno e nel breve prenderemo una decisione». E per chiudere uno sguardo alle avversarie: «Ci sono diverse società attrezzate che hanno lavorato bene e sei-otto squadre che si giocheranno la promozione: di certo sarà un’altra bellissima stagione».