Dole e Unieuro, non è solo la difesa il tallone d’Achille

Chi ha fatto davvero 13 in questo campionato di A2? Dopotredici turni nessuna può alzare la mano e dire di esserne l’artefice. Forse neppure la sorprendente capolista Pesaro che domenica ha visto arrestarsi momentaneamente la sua corsa per mano di una rilanciata Cividale. Non possono dirlo, ahiloro, principalmente le due romagnole che continuano a vivere una stagione ben al di sotto delle attese, a partire dall’Unieuro che dopo la terza sconfitta consecutiva rimediata a Bologna, scivola addirittura in 15ª posizione, per proseguire con un Rimini cui ora la classifica “dole”: 10a a -4 dal secondo, è vero, ma con la prospettiva di due trasferte consecutive a Cento e Scafati che non fa dormire tranquilli.