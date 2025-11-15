Dole, doppia novità: Robinson non si opera ma sarà out fino a gennaio, la sfida con Cividale di domenica 30 sarà rinviata

Gerald Robinson non si opererà ma dovrà stare fermo fino all’inizio di gennaio. Questo il comunicato ufficiale della società biancorossa: “Dole Basket Rimini comunica che a seguito delle diverse visite specialistiche effettuate, l’atleta Gerald Robinson dovrà seguire una serie di terapie riabilitative che lo porteranno al recupero dell’infortunio indicativamente per la prima settimana di gennaio. Contestualmente, il club coglie l’occasione per spiegare di “essere da sempre attento sulle dinamiche di mercato e farà tutte le valutazioni del caso insieme al proprio staff tecnico. La fiducia nel gruppo squadra è totale così come la consapevolezza di avere le qualità tecniche ed umane per competere contro tutte le squadre in un campionato ampiamente competitivo ed equilibrato”.

Da segnalare che la partita contro la Ueb Gesteco Cividale in programma domenica 30 al Flaminio verrà spostata (data da definire) per la convocazione in Nazionale di un’atleta della Gesteco.