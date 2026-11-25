Convinzioni ritrovate e da ritrovare. Il fine settimana del basket romagnolo di A2 ha le due facce, opposte, di Dole Rimini e Unieuro Forlì, la prima uscita dai dubbi del derby con due successi che parlano di fiducia in se stessi e nel proprio gioco prontamente ritrovata, la seconda che, invece, pare avere perso momentaneamente di vista ciò che le aveva permesso di attirare su di sé attenzioni e complimenti.
Il tutto si rispecchia in una classifica certamente ancora molto compressa, ma che inizia a delineare le forze in campo, con Rbr che si inserisce saldamente nella cinquina di testa e la Pallacanestro 2.015 che, al contrario, scivola in quel limbo tra zona neutra e basso play-in che al momento non preoccupa, ma che con due trasferte consecutive di fronte, impone una sferzata per raggiungere lidi più consoni alle reali possibilità della squadra. A fare la differenza tra le due anime della Romagna? In questo momento paiono soprattutto essere due elementi in parte correlati tra loro: la consistenza difensiva e, strutturalmente, la fisicità.