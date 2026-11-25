Convinzioni ritrovate e da ritrovare. Il fine settimana del basket romagnolo di A2 ha le due facce, opposte, di Dole Rimini e Unieuro Forlì, la prima uscita dai dubbi del derby con due successi che parlano di fiducia in se stessi e nel proprio gioco prontamente ritrovata, la seconda che, invece, pare avere perso momentaneamente di vista ciò che le aveva permesso di attirare su di sé attenzioni e complimenti. Il tutto si rispecchia in una classifica certamente ancora molto compressa, ma che inizia a delineare le forze in campo, con Rbr che si inserisce saldamente nella cinquina di testa e la Pallacanestro 2.015 che, al contrario, scivola in quel limbo tra zona neutra e basso play-in che al momento non preoccupa, ma che con due trasferte consecutive di fronte, impone una sferzata per raggiungere lidi più consoni alle reali possibilità della squadra. A fare la differenza tra le due anime della Romagna? In questo momento paiono soprattutto essere due elementi in parte correlati tra loro: la consistenza difensiva e, strutturalmente, la fisicità.

Rbr e il 53 magico

I 53 punti subìti sabato dalla Dole al Pala Gianni Asti non sono solo la conferma che la difesa, in questa stagione, è una risorsa effettiva della squadra di coach Dell’Agnello (statisticamente parlando è la terza migliore del campionato, con 70.7 punti concessi di media alle avversarie), ma hanno anche un valore simbolico non indifferente. Rimini non aveva mai concesso così poco a una sua sfidante da quando è tornata in A2 e per rintracciare un dato analogo bisogna risalire a una data speciale per il club e il popolo biancorossi: 19 giugno 2022, garaquattro di finale promozione con Roseto. Risultato: 70-53 per Rinascita Basket e festa grande per il ritorno tra i grandi. Se sia un buon auspicio, lo dirà solo il futuro, intanto sempre i numeri dicono che i biancorossi hanno avuto a Torino il miglior Stephens della stagione e stanno ricevendo tantissimo in questa fase della stagione, da un Udom determinante (assieme a Simioni) nel respingere l’assalto dei piemontesi nel quarto periodo. Già otto volte in doppia cifra sinora, nell’ultimo mese l’ala-pivot viaggia a 13.5 punti di media con una valutazione di 14.5 a gara, fornisce un contributo fisico e a rimbalzo fondamentale e in più abbina una precisione dalla distanza che non ha mai avuto in tutta la sua carriera. Dall’arco, Udom aveva già migliorato nettamente le sue cifre abituali col 45.5% dell’anno scorso a Cremona, figuriamoci quanto conti per la Dole averlo adesso attestato addirittura sul 51.6%. Un apporto determinante, soprattutto nell’attesa di capire, dopo gli esami sostenuti ieri sera, se venerdì nel derby con una Vuelle Pesaro in affanno prolungato, potrà riavere o meno Denegri.

Unieuro, come si cambia