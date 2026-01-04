Dole con il brivido: a Torino strappa la vittoria 64-67

Rinascita Basket Rimini
  • 04 gennaio 2026
Davide Denegri, Dole Basket Rimini (foto Giulia Serafini)
Davide Denegri, Dole Basket Rimini (foto Giulia Serafini)

Sul filo del rasoio, ma la Dole Basket Rimini la spunta anche a Torino.

Al termine di un match tirato fino all’ultimo secondo utile, la squadra di coach Dell’Agnello ha trovato una nuova importante vittoria contro la Reale Mutua Torino per 64-67. Allungando così la striscia di risultati positivi costruita di romagnoli.

Tallonato da Allen che tra le fila dei piemontesi ha concluso la partita con 16 punti a referto, è stato Davide Denegri - ala di Rimini - a distinguersi sul tabellino dei marcatori con 17 punti personali.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui