Dole con il brivido: a Torino strappa la vittoria 64-67

Sul filo del rasoio, ma la Dole Basket Rimini la spunta anche a Torino.
Al termine di un match tirato fino all’ultimo secondo utile, la squadra di coach Dell’Agnello ha trovato una nuova importante vittoria contro la Reale Mutua Torino per 64-67. Allungando così la striscia di risultati positivi costruita di romagnoli.
Tallonato da Allen che tra le fila dei piemontesi ha concluso la partita con 16 punti a referto, è stato Davide Denegri - ala di Rimini - a distinguersi sul tabellino dei marcatori con 17 punti personali.