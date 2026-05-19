Dole, che impresa: sbanca Pesaro (78-91) e vola in semifinale

Una super Dole domina garacinque davanti agli 8.000 della Vitrifrigo Arena e fa felice i 333 tifosi riminesi (78-91). I biancorossi romagnoli comandano dall’inizio alla fine facendo la differenza con un gran secondo quarto da 27-11 che ha spaccato la partita nel segno di Marini e Sankare (27-49). Nella ripresa la Dole tiene con autorità l’ampio vantaggio nel terzo quarto (51-68) poi null’ultimo periodo arriva l’assalto rabbioso della Vuelle che arriva fino a -7 (69-76) ma viene subito respinta dalle triple di Denegri e Tomassini (71-82 a -2’30”) e il finale una passerella trionfale. E ora sotto con Cividale.