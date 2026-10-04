Dole beffata da Avellino: al Flaminio la tripla di Mollura è fatale (72-73)

La Dole Basket Rimini non ha nulla da recriminare a sè stessa. Nel match casalingo contro Halley Campania Avellino Basket, i romagnoli cedono solo di un punto (72-73), dopo una partita all’arrembaggio e tiratissima.
Un inarresstabile Denegri ha fatto impazzire la difesa campana mettendo a segno 27 punti. Utili a guadagnarsi la medaglia di miglior marcatore della partita. Subito dietro, a quota 21 punti, l’avversario Owens.
Tabellino
Dole Basket Rimini - Halley Campania Avellino Basket 72-73 (23-23, 22-11, 11-21, 16-18)
Dole Basket Rimini: Davide Denegri 27 (7/10, 3/6), Mattia Udom 14 (4/5, 2/3), Cody Demps 7 (2/5, 1/3), Pierpaolo Marini 7 (2/5, 1/6), Alessandro Simioni 7 (3/4, 0/3), Deshawn Stephens 4 (2/5, 0/0), Giovanni Tomassini 2 (0/3, 0/1), Saverio Bartoli 2 (1/3, 0/0), Giacomo Leardini 2 (1/1, 0/0), Matteo Lenci 0 (0/0, 0/1), Simone De gregori 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 7 / 9 - Rimbalzi: 26 4 + 22 (Mattia Udom 6) - Assist: 19 (Pierpaolo Marini 5)
Halley Campania Avellino Basket: Tariq Owens 21 (6/7, 1/2), Blake Francis 12 (5/12, 0/7), Mattia Palumbo 12 (6/7, 0/4), Marco Mollura 10 (2/3, 2/6), Giacomo Dell’agnello 7 (2/5, 0/0), Andrea Zerini 5 (0/1, 1/1), Gianluca Della rosa 4 (0/0, 1/6), Michele Serpilli 2 (1/1, 0/3), Luca Campogrande 0 (0/0, 0/2), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Mattia Palumbo, Marco Mollura 8) - Assist: 16 (Blake Francis, Mattia Palumbo 4)