Derby di basket a porte chiuse, RivieraBanca: “Enorme dispiacere per i tifosi di Rimini”

Porte chiuse per tutte le restanti gare di semifinale. Rinascita Basket Rimini in una nota esprime tutto il suo dispiacere: “Il match di gara 3 (e anche l’eventuale gara 4) valido per la semifinale dei play-off di serie A2, in programma venerdì al Palafiera tra Unieuro Forlì e RivieraBanca Rimini, si giocherà a porte chiuse. Rinascita Basket Rimini recepisce l‘indicazione ricevuta dalla Prefettura di Forlì, in un comunicato ufficiale arrivato nella tarda serata di mercoledì 28 maggio. RivieraBanca Basket Rimini ne prende atto volendo sottolineare l’enorme dispiacere per il proprio popolo, che non potrà essere presente in un momento così importante della stagione. Resta negli occhi di tutti il bellissimo Flaminio sia di Gara 1 sia di Gara 2, gremito in ogni ordine di posto, pieno di famiglie e tantissimi tifosi che hanno trascinato i nostri ragazzi a due importantissime vittorie. Un sincero grazie va, appunto, a tutti i tifosi riminesi che hanno partecipato con passione, entusiasmo e correttezza. Come sempre accetteremo le regole e continueremo a collaborare con gli organi preposti con la speranza di tornare a parlare sempre e solo di pallacanestro”.