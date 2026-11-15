Denegri trascinatore e la Dole piega Cividale (88-79)

DOLE RIMINI-UEB GESTECO CIVIDALE 88-79

DOLE RIMINI: Marini 17 (4/6, 3/5), Udom 13 (2/3, 2/3), Leardini 2 (1/2, 0/1), Tomassini 12 (3/5, 2/4), Bartoli 6 (2/3, 0/1), Denegri 22 (3/9, 5/5), Stephens 9 (3/4), Demps (0/1, 0/2), Lenci 5 (1/1, 1/1), Simioni 2 (1/1). N.E: Della Chiesa e Pennisi. All. Dell’Agnello.

UEB GESTECO CIVIDALE: Redivo 19 (6/11, 0/2), Costi 2, Mobio 3 (0/1, 1/1), Berti 9 (4/5, 0/1), Cesana 19 (2/4, 5/6), Bottelli (0/1, 0/1), Ferrari 4 (2/5, 0/4), Vecchiola 6 (0/1, 2/4), Tiagande 1 (0/2), Baldi Rossi 7 (0/1, 1/3), Knight 9 (1/3, 1/2). N.E.: Bellinaso. All. Pillastrini.

ARBITRI: Grappasonno, Bartolini e Luchi.

PARZIALI: 19-19, 42-35, 63-47

La Dole reagisce subito alla sconfitta nel derby di Forlì regolando un avversario storicamente scorbutico come Cividale (88-79). Una vittoria nel segno del gruppo italiano, con un Demps impalpabile da zero punti in 25 minuti. Sugli scudi ancora una volta Davide Denegri, con 22 punti e 5/5 da tre punti. I friulani hanno provato a risalire la china nel finale con il solito Redivo, a lungo in ombra, ma i biancorossi hanno conservato un margine rassicurante fino alla fine. Per Rimini anche 17 punti di Marini e 13 di Udom