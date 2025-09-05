Denegri: “Io e Rimini siamo molto ambiziosi e mi rimetto in gioco alla Dole”

Un rinforzo di grande spessore verso una nuova stagione da vivere ancora da protagonisti. Al centro commerciale Le Befane Shopping Center si è tenuta la presentazione ufficiale della nuova guardia della Dole Rimini Davide Denegri, che dopo due stagioni in serie A1 tra Vanoli Cremona e Derthona Basket ha deciso di indossare la canotta di Rbr. “Nel momento in cui ho capito che non avrei avuto lo spazio desiderato in A1 - ha detto Denegri - è arrivata l’offerta di Rimini; la società mi ha fatto capire che facevano le cose sul serio e io ho deciso di rimettermi in gioco in una città molto bella e a misura d’uomo, in un contesto importante con tanta responsabilità ma soprattutto con grande entusiasmo e calore da parte dei tifosi che sto già toccando con mano. È una sfida importante con alte aspettative, ma sia io che la società siamo molto ambiziosi”.