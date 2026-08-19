Denegri e Marini polizze “vita” per la Dole

In attesa del tandem straniero del definitivo salto di qualità per giocarsi la promozione diretta, la Dole Rimini si gode i suoi “stranieri” tricolori. Pierpaolo Marini e Davide Denegri sono quasi fuori categoria in Serie A2 e insieme all’altro extraterrestre Giovanni Tomassini sono la cambiale di Sandro Dell’Agnello per i momenti chiave di ogni partita. Dopo il capitano chi dunque meglio di loro per fare le carte alla nuova stagione e alla nuova corsa al Paradiso dopo la doppia finale play-off dal retrogusto amaro?