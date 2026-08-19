Denegri e Marini polizze “vita” per la Dole

In attesa del tandem straniero del definitivo salto di qualità per giocarsi la promozione diretta, la Dole Rimini si gode i suoi “stranieri” tricolori. Pierpaolo Marini e Davide Denegri sono quasi fuori categoria in Serie A2 e insieme all’altro extraterrestre Giovanni Tomassini sono la cambiale di Sandro Dell’Agnello per i momenti chiave di ogni partita. Dopo il capitano chi dunque meglio di loro per fare le carte alla nuova stagione e alla nuova corsa al Paradiso dopo la doppia finale play-off dal retrogusto amaro?

«E’ sempre bello ricominciare, rivedere i vecchi compagni di squadra, il vecchio coach, il vecchio staff e conoscere i nuovi. Intanto abbiamo conosciuto il nuovo preparatore atletico e devo dire che per essere le prime uscite si fa abbastanza sentire... A parte gli scherzi, è molto bravo e preparato e stiamo riattivando i muscoli al meglio. Sta andando tutto bene, questo inizio graduale è importante, perché siamo stati fermi più di un mese e mezzo e pian piano, a piccoli passi, dobbiamo tornare a fare le nostre cose per arrivare all’inizio della stagione al meglio» esordisce Pier.

Che poi rivela. «In questo mese e mezzo ho staccato un po’ la spina come è giusto che sia, poi ho iniziato a rimettermi in moto per arrivare pronto alla ripresa della preparazione».

Inevitabile un pensiero sulla concorrenza. «Per le avversarie più pericolose dico Sassari, Brindisi, Avellino e Bologna: sono queste secondo me sulla carta le squadre più forti, complete e lunghe. Con loro ci siamo ovviamente anche noi e non mancherà qualche sorpresa».

Poi un occhio al pre-campionato dai test probanti. «La pre-season serve per farsi trovare pronti per l’inizio della stagione, affronteremo buone squadre ma dobbiamo pensare solo a trovare l’amalgama e la forma giusta per le partite che conteranno davvero».