Dell’Agnello soddisfatto della Dole: “Sostanza, intensità e applicazione”

Contava tornare a vincere dopo due ko consecutivi e la Dole l’ha fatto al termine di una partita in crescendo, risolta dopo l’intervallo lungo con un terzo quarto da 29-17. Soddisfatto a fine gara Sandro Dell’Agnello. «Abbiamo fatto una partita di grande sostanza, sia difensivamente che offensivamente. Abbiamo dominato a rimbalzo, giocato con grande intensità e applicazione. Ultimi minuti del match “garbage”, abbiamo cercato di distribuire le forze e risparmiare a qualche giocatore minuti importanti in vista della trasferta a Sassari».

Nonostante le percentuali non eccelse al tiro, tante le note positive, dalla lotta a rimbalzo alla continuità nei 40’. «I miei giocatori hanno messo sul parquet una gara di grande sostanza, abbiamo limitato ottimamente Curry, un giocatore che se si accende diventa problematico. Bravi i ragazzi a passarsi tanto la palla nei tempi e nei modi giusti, fa sempre molto piacere vedere altruismo in campo. All’intervallo c’era un po’ di scoramento perché le percentuali da fuori continuavano a essere modeste, nonostante tutto la prestazione corale ci ha permesso di fare 91 punti».

Tante le note positive, da Stephens al giovane Lenci, tanti giocatori in doppia cifra o al limite della doppia cifra, mentre permangono grandi ombre sull’oggetto misterioso Demps. «Dobbiamo inserirlo al meglio, sull’impegno niente da dire, lo vedo tutti i giorni e si applica con grande impegno. Gli sta andando tutto storto, anche se in casa Francis di Avellino e Curry di Mestre non si sono di certo divertiti al suo cospetto. Mi sto adoperando al massimo per aiutarlo, tutto lo staff lo sta facendo, c’è un consorzio che sta lavorando al suo inserimento, al momento non sta performando e di conseguenza gioca meno di altri. Non è questo il giocatore, ma arriverà anche il suo momento».

Ora poche ore per recuperare prima di volare in Sardegna. «Calendario terribile il nostro. Davvero un inizio davvero impegnativo, affrontiamo la terza contender per la promozione nelle prime cinque giornate. Pensiamo a recuperare bene le energie, dobbiamo andare a Sassari con grande fiducia e con l’intenzione di portarla via».

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