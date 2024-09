Dell’Agnello: “RivieraBanca, hai tutto per fare bella figura”

Una presentazione in stile “Meraviglioso” a dieci giorni dal via del campionato. RivieraBanca si è ritrovata al gran completo alla concessionaria Audi Reggini, dove hanno presenziato tantissimi sponsor biancorossi, oltre a giocatori, staff tecnico e marketing. Grande entusiasmo, tanti applausi, soprattutto per il nuovo arrivato Gerald Robinson, e parole sempre dolci.

«Il nostro auspicio è cercare di fare il meglio possibile - ha detto il tecnico Sandro Dell’Agnello - Abbiamo a disposizione una squadra di assoluto valore, la società ha fatto uno sforzo importante per portare quattro nuovi giocatori che si uniscono ai sei confermati. Siamo certi che abbiamo le carte in regolare per fare bella figura, lo faremo lavorando e sono sicuro che tutti insieme riusciremo a fare qualcosa di nuovo in un campionato che sarà molto competitivo».

Da segnalare che il giovane Assane Sankare sarà operato oggi e starà fuori dai campi per 4/5 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA