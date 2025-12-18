Dell’Agnello: “Rimini, partita di spessore, che bravo Leardini” - Gallery

Un gran bel viatico verso il derby di Forlì e Sandro Dell’Agnello fa festa: “Direi che stata una partita dall’alto livello d’intensità con una Cividale che arrivava da sette vittorie consecutive. Noi abbiamo giocato una partita sporca e cattiva nel senso più positivo del termine, perché è stata una giornata nella quale purtroppo quasi tutti i nostri tiratori non sono entrati in partita, pur con buone soluzioni. La differenza l’ha fatta la difesa, le guardie e Leardini hanno fatto un ottimo lavoro su Redivo, Ogden e Simoni hanno tenuto bene Ferrari che si è visto poco o niente. Prestazione non scintillante in attacco ma ottima in difesa. Bravo Leardini, che ha reso la vita difficile anche a Redivo”.