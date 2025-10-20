Dell’Agnello: “Rimini, 96 punti incassati sono tanti”

Sandro Dell’Agnello divide in due parti la gara di Verona appena conclusa.

«Partiamo dalla partita offensiva: contro una squadra di questo livello, abbiamo fatto una buona gara, anzi ottima, bilanciando i tiri da fuori e da sotto senza esagerare nelle conclusioni da tre punti e alla fine abbiamo segnato 84 punti, 50 nel primo tempo. E da questo punto di vista siamo soddisfatti, anche perchè Verona è una delle squadre più organizzate sul piano difensivo».

Poi il coach analizza la prova della sua difesa. «Dopo un discreto primo tempo, nel terzo quarto abbiamo lasciato a loro alcuni canestri facili che eravamo riusciti a evitare nel corso del primo tempo. E questo su fondamentali caratteristici di una squadra come la Tezenis, mi riferisco in particolare al tiro da tre punti. E lì infatti abbiamo pagato tanto, anche perché il nostro piano partita prevedeva di limitare la loro pericolosità nei tiri dall’arco e invece hanno tirato con il 45%. Quindi venire a Verona e segnare 84 punti? Beh, ci metto la firma tutte le volte, ma subirne 96 significa che per vincere avremmo dovuto segnarne 97, quindi diventa durissima».

Infine, sull’espulsione di Marini: «Non so il motivo».

