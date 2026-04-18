Dell’Agnello: “Oscar Schmidt era un ragazzo dolcissimo, mi dispiace tanto”

Al termine della sconfitta con Cividale, Sandro Dell’Agnello in conferenza stampa è stato spiazzato dalla notizia della morte del grande Oscar Schmidt, suo compagno di squadra ai tempi di Caserta: “Era un ragazzo dolcissimo, mi dispiace tanto”.

In precedenza Dell’Agnello aveva analizzato con lucidità lo stop della Dole (89-76): “Non possiamo essere contenti, però complimenti a Cividale per il campionato che ha fatto. Noi per tre quarti abbiamo fatto una discreta partita contro una squadra in fiducia e bene allenata. Nel terzo quarto alla fine eravamo più o meno pari, poi abbiamo preso 26 punti nel quarto parziale con 5/9 da tre ed è stato un suicidio. Lo scarto finale è un po’ troppo punitivo, ma Cividale ha vinto con merito, quindi complimenti a loro”.