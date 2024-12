Dell’Agnello: «Nella ripresa abbiamo cambiato marcia»

E sono tredici. RivieraBanca è sempre più un rullo compressore e a farne le spese stavolta è stata Nardò. Con grande sodddisfazione del tecnico riminese Sandro Dell’Agnello. «Sì ma loro sono stati molto bravi e soprattutto nel primo tempo ci hanno creato grossi problemi, anche per la variabile Woodson, un grande tiratore che abbiamo sofferto oltremodo. Però nella ripresa abbiamo cambiato marcia sia in difesa, con l’ottimo lavoro di Grande sull’americano, che in attacco, passandoci la palla come dovremmo fare sempre. Il secondo tempo infatti è finito 47-28 per noi e non c’è stata più partita. Sono molto contento perchè non è facile ripetersi, e poi per venticinque-trenta minuti Nardò ci ha messo in grossa difficoltà».

A conferma che in questo campionato nessuna partita è scontata, nemmeno tra la capolista lanciatissima e una squadra che non vince da più di un mese. «Assolutamente, e i risultati di questi ultimi giorni l’hanno dimostrato. Piacenza ad esempio era ultima in classifica e ha battuto una squadra forte e ben allenata come la Fortitudo».

Rimini però non si è fatta sorprendere confermando di avere un roster di primo livello. «Prima di tutto ho dei grandi giocatori e questo per merito della società che ci ha permesso di allestire una rosa di questo tipo. E questi grandi giocatori hanno l’umiltà di passarsi sempre la palla. Nardò? Ottima per 25’, poi noi abbiamo avuto 10’-15’ di altissimo livello e credo sarebbe stato difficile per tutti arginarci in quel momento».