Dell’Agnello: “Nel primo tempo non ho visto la vera Dole”

La costante per il quinto hurrà di fila è la difesa, che, dopo due quarti al perenne inseguimento segnati da un orribile 2/13 da tre, stringe ancora una volta i bulloni e alla fine lascia Vigevano a quota 68. Al rientro dagli spogliatoi si capisce subito che la musica è cambiata, il 13-3 in meno di quattro minuti mette subito le cose a posto e in 20 minuti si concedono a Vigevano appena 26 punti, con tre triple di capitan Tomassini a dare lo strappo dopo l’incredibile Denegri dei primi tre quarti, Demps a vestire i panni del protagonista (12 punti, 3 rimbalzi, 2 recuperi e tre assist), Stephens ad arpionare 11 palloni sotto le plance nel 41-33 a rimbalzo e tutti a mettere a turno mattoncini importanti. Oscurando così una giornataccia da record di Marini, autore di appena due punti con 1/8 dal campo. Eccole le stimmate di una squadra vera e Sandro Dell’Agnello se la gode con la canonica onestà e lucidità.

«Vigevano è bravissima a correre e andare in velocità, noi cerchiamo di fare sempre lo stesso senza forzare, ma abbiamo disputato un primo tempo non da Dole con più tiri forzati in due quarti che nelle prime sette giornate. Non eravamo noi, abbiamo sbagliato il ritmo della gara (è la prima volta in questo campionato che facciamo più palle perse che assist, ndr) anche se Vigevano nelle ultime partite aveva battuto Forlì e Bologna e perso in volata con Livorno. C’era cioè tutto per la classica buccia di banana, ma nel secondo tempo abbiamo fatto correre finalmente di più il pallone e concesso solo 26 punti: siamo stati bravi a cambiare registro».

Poi il coach allarga la prospettiva. «Denegri era in una di quelle giornate di grazia in cui ti riesce quasi tutto e siamo stati bravi a cercarlo, ma la forza di questa squadra è che a turno tutti sono protagonisti. Anche all’interno della stessa partita. Di questo ringrazio i giocatori, perché lo sono stato e so bene che non è facile mettere il noi prima dell’io tutti insieme come stanno facendo. Così possono capitare serate no come quella di Marini senza che ci sia alcuna preoccupazione».

L’ultimo pensiero va al derby. «Forli è simile a Vigevano, gioca ad alto ritmo, sarà una sfida come quella di oggi (ieri, ndr): ci faremo trovare pronti».

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