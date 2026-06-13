Dell’Agnello felice: “Abbiamo fatto vedere che ci siamo. Sankare? Domenica nel riscaldamento sapremo se ci sarà” - Gallery

La Dole è ancora viva e Sandro Dell’Agnello festeggia la vittoria in garatre contro la Tezenis: “Come avevamo già visto a Verona, la serie è durissima, è molto dura e Verona è una squadra molto forte, completa, esperta. Hanno tante frecce al loro arco e noi siamo molto contenti di aver vinto, ovviamente perché eravamo spalle al muro, ma anche perché credo che con questa partita e anche con gara-2 a Verona abbiamo dimostrato che in questa serie possiamo esserci e non ci manca nulla per andare avanti. Ci prendiamo una bella iniezione di fiducia ma sostanzialmente non abbiamo fatto altro che tenere la serie aperta. Le partite sono durissime, domenica ce ne aspetta un’altra dura, molto dura, ma abbiamo fatto vedere che ci siamo”.

Le condizioni di Sankare? “Ha un risentimento all’adduttore per il quale oggi sicuramente non poteva giocare. Lo seguiremo giorno per giorno. La nostra speranza, non so se fondata o meno, è che giorno per giorno possa recuperare e magari ripresentarsi domenica o eventualmente, se ci fosse, alla bella. È monitorato giorno per giorno con la consulenza di uno specialista top della categoria e quindi sapremo domenica all’inizio del riscaldamento sapremo se giocherà o no”.