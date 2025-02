Dell’Agnello esulta: “Rimini, una gara di grandissimo spessore”

Carattere, cuore gettato oltre ogni ostacolo (38 minuti avanti e -4 a meno di un minuto dalla sirena), giocatori che chiedono di stare sul parquet anche ben oltre la spia della riserva, che difendono assatanati e fanno a gara a prendersi responsabilità: Rbr-Tezenis è la partita che ogni coach sogna di vedere dai suoi ragazzi e Sandro Dell’Agnello parte proprio da qui. «Abbiamo disputato una gara di grandissimo spessore e avrei detto la stessa cosa comunque fosse finita. Quando manca un lungo ci si adatta meglio, senza Robinson e con Tomassini solo da ringraziare per aver giocato e averlo fatto così, il rischio era fare una fatica dannata a portare la palla di là, invece i ragazzi sono stati straordinari in ogni momento di gioco. Abbiamo sbagliato pochissime scelte (forse abbiamo insistito troppo nel pick and roll centrale nel terzo quarto, ma ci siamo risistemati bene) e abbiamo portato a casa una gran vittoria contro una squadra tosta e in salute».

Forse la più bella della stagione. «La prestazione è fra le migliori e il successo ha un’importanza che va oltre i due punti - prosegue il coach - Ho rivisto la nostra miglior difesa e spendo volentieri una parola per Simioni, che negli ultimi dieci minuti ha chiuso tutto quello che c’era da chiudere e si è guadagnato di stare in campo. Siamo stati bravi anche a perdere poche palle vista la situazione play, ma soprattutto a invertire il flusso negativo delle due bombe al 23° secondo dopo due super difese».

L’altra ottima notizia è il rinvio delle sfide con Cremona e Rieti per la convocazione di Camara in Nazionale, un ottimo aiuto per l’infermeria visto che dopo Cividale ci saranno dieci giorni di sosta, fino al 26 per la gara con Torino. «Domani (oggi ndr) ne sapremo di più su Robinson e valuteremo Tomassini giorno per giorno» chiosa Dell’Agnello con il sorriso.

