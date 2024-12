Dell’Agnello esce allo scoperto: “Sì, adesso Rimini è poco brillante”

Chiude l’anno con la terza sconfitta di fila la RivieraBanca, che al Flaminio cede il passo a Rieti, autentica bestia nera di questo anno solare 2024 (0-5 il record con i reatini tra campionato e play-off). Continua a pesare l’assenza di Justin Johnson, in panca per onor di firma come a Verona, in una squadra che, a detta anche del suo allenatore Sandro Dell’Agnello nel dopogara, nelle ultime settimane sta perdendo un po’ del suo smalto. «Innanzitutto con tutta onestà devo ammettere che stiamo perdendo un po’ di brillantezza, in settimana stiamo facendo davvero tutto il possibile per performare al meglio la domenica, ma per svariati motivi ciò non sta avvenendo. Ovvio che avremmo dovuto essere più consistenti in difesa, 96 punti in casa nostra sono davvero un’enormità».

Nell’economia del match, oltre alla già citata assenza di Johnson e ad una difesa non consona ai canoni standard dei biancorossi, pesa l’efficacia chirurgica della panchina ospite, a fare da contraltare alla prova opaca e ben contenuta degli americani Harris e Spencer: «Abbiamo limitato molto bene le loro 3 guardie, siamo stati meno bravi invece sul close-out e sulla loro panchina che ha prodotto ben 49 punti -ammette un po’ sconsolato il coach di RivieraBanca - Justin ci riesce a dare quella dimensione interna ed esterna molto importante per noi, solitamente riusciamo a trovare degli escamotage per sopperire alle mancanze. I nostri lunghi tuttavia questa sera (ieri, ndr) sono stati evanescenti, abbiamo sofferto oltremodo la loro fisicità e la precisione al tiro della loro panchina».

Piove sul bagnato oltretutto in casa biancorossa, con Anumba, tra i migliori in campo fino a quel momento, uscito nel finale per una scavigliata la cui entità sarà valutata solo oggi. Anche Marini uscito malconcio, e martedì alla ripresa degli allenamenti ci sarà da fare la conta degli arruolabili. «Purtroppo la sfiga nei momenti no ci vede benissimo, speriamo di recuperare tutti per Cremona».

