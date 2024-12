Dell’Agnello esalta Rimini: “Per gli altri siamo difficili da limitare”

Non si arresta la corsa in vetta alla classifica di RivieraBanca. Matata anche la Valtur Brindisi al termine di una partita tosta, vinta meritatamente in un crescendo costante dopo un avvio di gara piuttosto soft.

Raggiante in sala stampa Sandro Dell’Agnello che tesse le lodi della sua squadra protagonista di una gara di spessore. «Partita di grande sostanza al cospetto di una squadra tosta e ben allenata. Abbiamo balbettato i primi minuti, probabilmente per via di un po’ di ruggine dopo la sosta, poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto una bella prestazione. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ Vildera, nel secondo tempo qualche canestro di troppo da Allen, ma abbiamo preso in mano la gara, giocando gli ultimi due quarti di grande solidità. Siamo molto contenti di festeggiare un altro bel successo davanti ai nostri tifosi, in un’atmosfera così bella».

Due quarti finali, almeno fino a prima del garbage time degli ultimi tre minuti, di grande forza difensiva, supportata dalla solita prova balistica importante, con oltre 90 punti a referto. «Alleno ottimi giocatori, questo è fuori discussione. Nel secondo tempo abbiamo nascosto il canestro a Brindisi, abbiamo reso alla Valtur ogni azione durissima. Le squadre di Piero Bucchi sono difficilissime da affrontare, invece i ragazzi sono stati davvero bravi, li devo ringraziare. Stiamo bene, ora per gli avversari siamo difficili da limitare perché abbiamo gli uno contro uno, il tiro da fuori, il gioco spalle a canestro».

Dopo tredici gare è inutile nascondersi, ora come ora le Final Four di Coppa, alle quali accedono le prime quattro al termine del girone di andata, sono ben più di un’ambizione. «Certo, inutile nascondersi, credo sia un giusto premio per quello che stiamo facendo in questo girone di andata. Ma pensiamo una gara per volta, a Nardò e Vigevano ci aspettano oltre duemila chilometri in tre giorni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA