Dell’Agnello esalta Rimini: “Bravi a limitare Avellino nel tiro da due e a chiudere bene l’area”

Si vede dall’atteggiamento che tiene appena arrivato in sala stampa che è un Dell’Agnello molto soddisfatto. D’altronde sapeva benissimo che la sua squadra, quella che ha dominato per lunghi tratti questo campionato, non poteva essere quella della Coppa Italia e delle partite che l’hanno preceduta. E per un tecnico la risposta migliore è quando si esce da un possibile ciclo di ferro con risposte chiarissime: sei punti in tre partite contro avversari tosti e in campi difficili. «Era la terza partita molto complicata e anche in questo caso è arrivata una vittoria netta. Siamo venuti qua ad Avellino con un piano tattico ben preciso: riuscire a chiudere bene l’area, limitarli nel tiro da 2 dove sono molto pericolosi e guardando le percentuali, siamo riusciti a tenerli al 30 per cento».

Poi Dell’Agnello trova anche un piccolo, ma proprio piccolo difetto alla sua squadra. «Potevamo fare leggermente meglio in attacco, ma semplicemente perchè è arrivata qualche palla persa di troppo. Ma non so se è solo colpa nostra o anche merito di Avellino che ha cercato di sporcarci ogni linea di passaggio».

Il tecnico biancorosso ribadisce un concetto che gli sta parecchio a cuore. «Usciamo nel modo migliore da un trittico non semplice e non credo che sia un caso che queste vittorie siano arrivate quando siamo tornati ad allenarci al completo. Facciamo le corna come si dice in questi casi, ma stiamo tutti bene».