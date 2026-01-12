Dell’Agnello e una Dole che incanta: “Al momento siamo duri da buttare giù”

«Siamo veramente duri da buttare giù in questo momento». Questo il claim di coach Dell’Agnello che sancisce l’ottava perla consecutiva della Dole, che in Flaminio esaurito supera nettamente la Sella Cento. Una gara solida, sempre comandata, interpretata magistralmente su entrambi i lati del campo. «Abbiamo fatto una partita seria, interpretata bene, continua per 40 minuti in un ambiente fantastico, siamo molto contenti e soddisfatti. È sembrato tutto facile, ma Cento è una squadra davvero ostica. Un bravo enorme ai giocatori che hanno messo grande applicazione dalla palla a due alla sirena finale».

Tante le note liete di questa “prima” del nuovo anno al Flaminio, dai cinque giocatori in doppia cifra, alle percentuali al tiro, oltre il 50% dentro e fuori l’area, ai rimbalzi. Ripartito anche il minutaggio in maniera positiva. I tre tenori sugli scudi, ma ottime le prestazioni di un gladiatorio Leardini, un solido Camara, un chirurgico Simioni. Incoraggianti anche i minuti concessi al neo arrivato Alipiev. «Quando si è sempre avanti con un discreto vantaggio è anche più facile ripartire i minuti, credo che ci riusciamo quasi sempre bene. Alipiev è un ottimo tiratore da tre punti, è un ragazzo che si sbatte e che capisce il gioco. Stiamo cercando di inserirlo al meglio perché ne abbiamo bisogno, senza stravolgere o rompere nessun equilibrio, lui deve essere un’arma in più e non quello che deve cambiare qualcosa. Leardini si sta abituando a giocare in una squadra dalle ambizioni diverse da quelle in cui giocava prima, e in un ruolo abbastanza nuovo. Il ragazzo sta crescendo di partita in partita, con tana energia, sta diventando davvero un’arma in più. Anche Sankare sta aggiungendo chilometri al suo percorso di crescita, ha energia da vendere, anche lui ha fatto una bella partita, così come Camara e Simioni, devo elogiare davvero tutti. Denegri, Tomassini e Marini, hanno in mano le chiavi della squadra e lo dimostrano con i fatti ogni domenica, ognuno con le loro caratteristiche perché parliamo di tre giocatori diversi. Con il grande aiuto dei compagni, che non possiamo di certo sminuire, sono tra i protagonisti di questa incredibile striscia positiva».

Un messaggio forte alle rivali. «Siamo contenti ma siamo solo a metà, ancora è lunghissima. In questo momento abbiamo una scorza dura, difficile per chiunque da scalfire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA