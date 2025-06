Dell’Agnello e l’amarezza di Rimini: “Brava Cantù, ma ultimi 3 minuti rivedibili per tanti protagonisti sul parquet”

Tanta rabbia finale e l’espulsione dopo il fallo ignorato su Marini, con il contatto di De Nicolao fatto passare in cavalleria. In sala stampa il coach di RivieraBanca Sandro Dell’Agnello è ancora arrabbiato ma dà innanzi tutto dimostrazione di sportività: “Complimenti doverosi a Cantù, sono stati bravi. Erano favoriti fin da luglio e ce l’hanno fatta. A onor del vero, ci ha battuto due volte in campionato e tre ai play-off quindi c’è poco da recriminare. Noi però dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, tenendo testa a una squadra con tre stranieri che purtroppo ci siamo ritrovati di fronte ai play-off. Noi abbiamo fatto una ottima gara da tutti i punti di vista, mi dispiace solo per gli ultimi 3 minuti, a mio avviso rivedibili da tutti i protagonisti sul parquet. Questo però non toglie nulla a Cantù che alla fine è promossa con merito”.