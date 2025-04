Dell’Agnello e il nuovo decollo di Rimini: “Partita sempre sotto controllo”

Quinta perla consecutiva per RivieraBanca, che vede inalterato il suo distacco da Udine alla vigilia dello scontro diretto, ma allunga su Cantù, sconfitta a Torino, blindando quantomeno il secondo posto. Ovvia soddisfazione in sala stampa per coach Sandro Dell’Agnello che tesse le lodi per la prestazione importante dei suoi ragazzi. «Siamo stati molto bravi a indirizzarla dove volevamo, temevamo il loro contropiede ed il loro tiro da tre, ma solo da qualche nostra persa nel primo tempo abbiamo subìto qualcosa. Partita sempre sotto controllo, che poi è scivolata sui binari a noi più congeniali. Bravi tutti i giocatori, c’è quell’altruismo latente che mi piace tantissimo, in attacco ed in difesa, non è facile mantenere questo ritmo per così tante partite, oltretutto con i risultati che abbiamo ottenuto nelle ultime due settimane».

Ora trasferta a Udine che con un successo volerebbe in A1, uno scontro diretto da leccarsi i baffi, un match al quale Rbr arriverà, secondo il tecnico toscano, con la mente belle sgombra e la giusta carica motivazionale. «Il fatto di aver centrato già i playoff con quattro giornate di anticipo la dice lunga sulla bontà del nostro campionato, sembra scontato ma non lo è affatto. Detto questo stiamo ballando e vogliamo continuare a farlo. Andremo ad Udine con due convinzioni: la prima di incontrare una squadra molto forte e prima in classifica che ci motiverà a fare la migliore partita possibile, la seconda è che siamo la miglior squadra in trasferta, per questo dico attenzione».

Venendo alla prove dei singoli, impossibile non fare un cenno all’ennesima prova monstre di Marini che ha scritto 33, la prestazione sempre solida di Johnson, la crescita di Robinson. «Marini si commenta da solo, 33 punti con 11 tiri dal campo. Gerald da quando ha le gambe riesce a darci ritmo di manovra che ci facilita, però mi piace sottolineare i Grande, Johnson, Tomassini, che capiscono la serata particolare, in grande striscia, del compagno e lo vanno a cercare non cercando a tutti i costi tiri personali, e questo è sinonimo di persone intelligenti».

