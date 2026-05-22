Dell’Agnello dopo gara-1 a Cividale: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, in attacco e in difesa”

Sandro Dell’Agnello è soddisfatto dopo la vittoria in gara-1 della Dole a Cividale: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sia in attacco che in difesa. Abbiamo sofferto il loro atletismo a rimbalzo, ma ce l’abbiamo fatta. C’è da riconoscere che a Cividale mancavano due giocatori importanti, mentre noi abbiamo una rotazione più lunga e ne abbiamo approfittato. Complimenti al pubblico di Cividale, caldo e correttissimo. La serie è lunga e abbiamo di fronte un avversario che può vincere ovunque”.