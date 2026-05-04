Dell’Agnello: “Brava Dole, sentivamo di meritarci questi play-off”

Al termine di una partita bellissima, incandescente, vissuta con il cuore in gola dalla palla a due alla sirena finale, coach Sandro Dell’Agnello può giustamente gioire per aver centrato i quarti play-off. «Siamo estremamente soddisfatti per il risultato raggiunto. Posta in palio altissima, da dentro o fuori, abbiamo fatto tre quarti molto bene sia in attacco che difesa. In settimana abbiamo cambiato qualcosa a livello difensivo per limitarli e l’abbiamo fatto davvero molto bene. Peccato perché nel quarto periodo abbiamo staccato le mani dal manubrio e loro da squadra da tiratori si sono rifatti sotto costringendoci a un finale un po’ in apprensione. Credo che il risultato non sia mai stato in discussione, ma nel quarto periodo gli abbiamo lasciato delle libertà che non dovevamo. Una gara così, vinta in questa maniera, ci da una fiducia enorme per i play-off».

Tanti giocatori sugli scudi, dal duo Denegri-Marini, a un redivivo Camara, un prezioso Alipiev e un Porter con luci e ombre. «Vedo zero problemi dopo una gara così, in una sfida dove avevamo solo da perdere. Devo fare i complimenti a tutti ragazzi. Marini e Denegri sono giocatori su cui puntare a occhi chiusi, dipendiamo molto da loro, ci ho parlato in settimana, non che ci fosse bisogno di chiacchiere in particolare, ma giusto una presa di coscienza sul momento, sono ragazzi straordinari. Ma il plauso va a tutti, perché in difesa hanno lottato con le unghie con i denti, con il giusto atteggiamento. Woodson ha avuto pochi spazi con Sankare, Alipiev ha fatto tante cose buone, Leardini ha limitato Tiby che è un giocatore clamoroso fa sempre la cosa giusta. In una serata dove si poteva andare a casa ne usciamo con i quarti in tasca».

Terzo quarto da stropicciarsi gli occhi, ma in generale per il coach tre quarti di livello. «Per assurdo avrei preferito essere davanti di 10 e non di 20 e vedere la squadra sugli scusi anche nel quarto periodo, ma sono d’accordo che per tre quarti si è vista la squadra migliore di tutta la stagione per intensità, determinazione, applicazione e coesione. Volevamo a tutti i costi i play-off, sentivamo di meritarceli per la stagione fatta, ma in una gara da dentro o fuori tutto era difficile. Ci godiamo questa serata, e in settimana in cominciamo a pensare a Pesaro».

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