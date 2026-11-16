Dell’Agnello: “Brava Dole, la palla andava dove doveva andare”

Il 55% dall’arco ma non solo: nella vittoria della Dole, che torna a muovere la classifica dopo lo stop del PalaGalassi, ci sono tanti segnali positivi, soprattutto perché difensivamente la squadra continua a convincere e a vincere le partite: «Abbiamo disputato un’ottima partita, tirando bene da tre ma perché la palla girava e trovavamo sempre l’uomo più giusto per finire l’azione. L’unico rammarico è per qualche palla persa regalata (17, ndr). Difensivamente siamo stati ottimi per 35 minuti, potevamo fare meglio negli ultimi 5’ nei quali abbiamo regalato almeno tre canestri da sotto facendoci trovare impreparati sul lato debole».

Il break è arrivato tra inizio secondo quarto e inizio terzo periodo, un 16-0 che ha spaccato la partita: «Ottima partita a tutto tondo, la palla andava dove doveva andare e Cividale ha fatto pochissimi canestri facili. Il punteggio poteva essere più largo ma va bene così».

Dopo il derby, quindi, un riscatto convincente, che cancella il brutto secondo tempo di mercoledì scorso: «Sì, ci tenevamo per i nostri tifosi, anche se ricordo che negli ultimi tre anni abbiamo vinto 17 derby su 24, mi sembra sia l’80%, che non è male», continua Dell’Agnello che poi si esprime sui singoli, per una volta, rimarcando l’importanza dei suoi due italiani di lusso e confermando qualche perplessità su Demps: «Marini e Denegri sono stati chirurgici senza forzare niente. Demps? Partita ottima difensivamente, ma in attacco abbiamo bisogno di qualcosa di più».