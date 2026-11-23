Ci sono vittorie che vanno al di là dei due punti in classifica e quella di sabato sul parquet della Reale Mutua Torino ne vale di certo di più. Per il peso specifico dell’avversario, l’assenza di Davide Denegri che è probabilmente il miglior giocatore delle prime dieci giornate di Serie A2 non solo in casa Dole, perché si è dovuto vincere due volte dopo aver visto rientrare i padroni di casa da -19 a -2 a cinque giri di lancette dalla sirena con il ricordo fresco dell’incredibile black-out di Forlì nella trasferta precedente che poteva paralizzare testa e gambe. Invece lì si è vista tutta la forza di un gruppo vero, Rimini ha saputo far tesoro del derby e ha piazzato un allungo prepotente fino al 53-71 finale da urlo. 53 sì, appena 1,32 punti concessi al minuto con una difesa collettiva davvero granitica. Roba da far stropicciare gli occhi.

L’ottavo hurrà nelle prime undici giornate, il settimo nelle ultime otto sfide, è figlio proprio di questa capacità di essere squadra in ogni momento della gara. Con giocatori che a turno si prendono responsabilità e regalano strisce di punti a turno: Stephens imbucando 10 dei primi 14 punti, Demps infilandone 7 in un amen con uno schiaccione prepotente e un avvitamento da vero americano, Udom e Simioni caricandosi la squadra sulle spalle nel break decisivo nel finale.

E’ così che nella tana della miglior difesa della A2 si è supplito alla principale bocca da fuoco dell’arsenale di coach Dell’Agnello costretta ai box e a frombolieri come capitan Tomassini e Pierpaolo Marini autori di un quasi irripetibile 4/19 di coppia dal campo. Così, ma anche dominando l’ennesima battaglia sotto le plance (52-34, con ben 13 rimbalzi offensivi) e con il grande altruismo certificato da 16 assist distribuiti fra sei giocatori. Quale miglior viatico per il nuovo derby alle porte quello nell’anticipo di venerdì alle 20.30 al Flaminio con Pesaro?