Dell’Agnello arrabbiato con la Dole: “Secondo tempo da tregenda, noi imbambolati e poco umili”

Rinascita Basket Rimini
  • 12 novembre 2026
I due coach Nanni e Dell’Agnello prima del match (Foto Blaco)
I due coach Nanni e Dell’Agnello prima del match (Foto Blaco)

Il coach Sandro Dell’Agnello non usa giri di parole alla fine del derby: “Sicuramente abbiamo meritato di perdere. Nel secondo tempo in campo c’è stata una squadra sola ed è stata Forlì. Sono arrivati prima di noi ovunque, su tutti i palloni e in ogni situazione. Noi eravamo imbambolati, irretiti e forse siamo stati anche poco umili e il primo responsabile sono io. Non siamo degli scappati di casa capitati qui per caso, ma il secondo tempo di oggi è stato da tregenda. Do tutti i meriti a Forlì, ma lavoreremo perché certe cose da parte nostra non si vedano più. Giovedì mattina (stamattina, ndr) ci vedremo e ne parleremo per bene”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui