Dell’Agnello applaude Rimini: “Abbiamo dato a noi stessi e ai tifosi una risposta importante”

Tre su tre. La Dole versione trasferta è praticamente ingiocabile e per il tecnico biancorosso Sandro Dell’Agnello è impossibile non essere soddisfatto. «Abbiamo fatto una partita molto valida e spalmata per tutti i quaranta minuti. Avevamo chiesto a noi stessi grande energia prima di tutto e grande desiderio di giocare insieme sia in attacco che in difesa. Credo che per quaranta minuti, o se vogliamo spaccare il capello in quattro, per trentacinque, abbiamo disputato una partita veramente confortante per quelli che dobbiamo essere noi. Non è facile giocare contro Mestre, che ha una grande regia ed è molto organizzata ma stavolta noi siamo stati più bravi».

La chiave vincente è stata la partenza lanciata nel primo quarto che ha subito dato inerzia e un buon vantaggio a Rbr, desiderosa di riscattare lo stop con Bergamo. «Sì, è stata una risposta importante che abbiamo dato a noi stessi e ai nostri tifosi. Abbiamo giocato una partita molto buona ma non tanto per il punteggio finale quanto per quello che abbiamo fatto in campo e per l’energia che ci abbiamo messo. Camara? Siamo vicini al rientro, sta intensificando gli allenamenti. Questione di giorni, o al massimo qualcosina di più».

