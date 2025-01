Dell’Agnello applaude la regina Rimini: “A Cento la partita che volevamo”

La festa con i 200 tifosi biancorossi al seguito è sempre la parte migliore per RivieraBanca che continua la sua marcia al vertice della classifica per la soddisfazione del tecnico Sandro Dell’Agnello. «Innanzitutto però bisogna riconoscere che Cento aveva tre assenze importanti e sappiamo quanto sia difficilissimo allenarsi e poi giocare in queste condizioni. Per questo auguro loro di recuperare al più presto tutti gli infortunati perchè mi rendo conto di quanto possa essere frustrante. Detto questo, noi abbiamo giocato la partita che dovevamo, abbastanza intensa e organizzata in difesa: al netto delle loro assenze di canestri facili ne hanno fatti veramente pochi, In attacco altre volte siamo stati più brillanti, abbiamo fermato un po’ troppo la palla ma soprattutto per merito di Cento che ha difesa veramente ben organizzata. Comunque abbiamo fatto la prestazione che volevamo, il punteggio ci premia e per questo siamo molto soddisfatti».

Il momento chiave è stato sicuramente il 13-0 con cui Rimini ha subito risposto all’avvicinamento di Cento. «Ma noi difficilmente ci abbattiamo e poi come avete visto c’è molta fiducia tra di noi, e non cerchiamo mai un salvatore della patria ma cerchiamo di condividere il pallone e siccome abbiamo la fortuna di avere molti buoni attaccanti, questo alla fine ci premia».

