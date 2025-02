La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota l’assegnazione della Final Four di Coppa Italia Lnp 2025 Old Wild West alla città di Bologna. L’evento verrà ospitato allo storico Pala Dozza e avrà una durata su tre giorni, nelle date comprese tra il 14 ed il 16 marzo, in virtù del nuovo format della competizione.