Coppa Italia A2, una tripla di Tomassini regala la finale alla Dole (86-85)

La Dole vince col batticuore con la Valtur (86-85) e conquista la finalissima di Coppa Italia contro la Tezenis Verona. Nel primo tempo Brindisi prende subito il comando delle operazioni, restando sempre avanti praticamente fino all’ultimo minuto, quando sette punti di Sankare firmano il momentaneo sorpasso prima del 35-35 all’intervallo. Nella ripresa la Valtur parte ancora forte fino al 37-44, ma stavolta la Dole reagisce con un 18-4 (55-48) firmato da due triple di Alipiev. Nell’ultimo quarto Brindisi arriva più volte a -2 fino al riaggancio a -4’06” sul 74-74 e il sorpasso poco dopo, sempre con le triple di Francis (74-77). All’ultimo minuto si entra in perfetta parità dopo un 5-0 Rimini (81-81): la tripla di Esposito porta avanti la Valtur (81-84), Marini accorcia a -18” (83-84), Radonjic fa 1/2 ai liberi (83-85) e capitan Tomassini punisce con la tripla del sorpasso (86-85). Brindisi pasticcia sulla rimessa e parte la festa biancorossa.

Valtur Brindisi - Dole Rimini 85-86 (21-13, 35-35, 59-66)

VALTUR: Copeland 22, Cinciarini 13, Miani 2, Francis 11, Mouaha 2, Vildera 11, Fantoma, Esposito 21, Radonjic 3, Maspero. All.: Bucchi. DOLE: Leardini 6, Saccoccia, Tomassini 8, Denegri 11, Sankare 10, Marini 20, Ogden 8, Pollone, Della Chiesa, Simioni 13, Camara 2, Alipiev 8. All.: Dell’Agnello.