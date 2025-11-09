Continua la corsa della Dole: Rimini si difende sul parquet di casa e vince 75-72 contro Torino

Rinascita Basket Rimini
  • 09 novembre 2025
Pierpaolo Marini (foto Morosetti)
Pierpaolo Marini (foto Morosetti)

In bilico sul “filo della sirena”, ma alla fine il pubblico del Palasport Flaminio può festeggiare. La Dole Basket Rimini non si ferma più. Per la squadra di coach Dell’Agnello è arrivata una nuova sofferta vittoria anche sul parquet di casa. L’avversaria della serata è stata la Reale Mutua Torino, battuta 75-72. Non sono bastati i 25 punti personali messi a segno dall’americano Macio Teague della squadra in canotta gialla per superare una Dole che sembra aver ingranato la marcia giusta in questo campionato di Serie A2. Peri romagnoli spicca la prestazione del solito Pierpaolo Marini: 22 punti realizzati nell’arco dei quattro parziali.

Il tabellino

Dole Basket Rimini - Reale Mutua Torino 75-72 (22-20, 17-18, 22-18, 14-16)

DOLE BASKET RIMINI: Pierpaolo Marini 22 (5/11, 2/3), Davide Denegri 16 (3/8, 2/7), Giovanni Tomassini 11 (1/1, 3/5), Alessandro Simioni 9 (2/6, 1/1), Mark Ogden 6 (0/2, 1/5), Gora Camara 6 (3/3, 0/0), Giacomo Leardini 5 (1/2, 1/1), Luca Pollone 0 (0/1, 0/2), Assane Sankare 0 (0/0, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Thomas Della Chiesa 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Mark Ogden 15) - Assist: 12 (Giovanni Tomassini 4)

REALE MUTUA TORINO: Macio Teague 25 (6/7, 3/7), Robert Allen 17 (2/5, 1/3), Lorenzo Tortu’ 7 (2/3, 1/6), Matteo Schina 6 (0/1, 1/3), Federico Massone 6 (3/7, 0/4), Giovanni Severini 5 (1/1, 1/4), Davide Bruttini 3 (1/2, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (1/1, 0/1), Marco Cusin 1 (0/2, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 19 / 33 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Robert Allen 9) - Assist: 9 (Matteo Schina 4)

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui