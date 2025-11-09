Continua la corsa della Dole: Rimini si difende sul parquet di casa e vince 75-72 contro Torino

In bilico sul “filo della sirena”, ma alla fine il pubblico del Palasport Flaminio può festeggiare. La Dole Basket Rimini non si ferma più. Per la squadra di coach Dell’Agnello è arrivata una nuova sofferta vittoria anche sul parquet di casa. L’avversaria della serata è stata la Reale Mutua Torino, battuta 75-72. Non sono bastati i 25 punti personali messi a segno dall’americano Macio Teague della squadra in canotta gialla per superare una Dole che sembra aver ingranato la marcia giusta in questo campionato di Serie A2. Peri romagnoli spicca la prestazione del solito Pierpaolo Marini: 22 punti realizzati nell’arco dei quattro parziali.