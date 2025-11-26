Colpo grosso della Dole a Cento (73-78)

Sella Cento – Dole Basket Rimini 73-78 (10-24, 30-41, 54-54)

SELLA: Scarponi, Tanfoglio 12, Piazzi, Conti 8, Berdini 15, Devoe 7, Moretti, Montano 2, Veronesi, Guerrieri, Davis 27, Fall 2. All.: Di Paolantonio.

DOLE: Leardini 2, Tomassini 8, Denegri 21, Sankarè, Marini 16, Ogden 13, Pollone, Georgescu, Della Chiesa, Simioni 8, Camara 10. All.: Dell’Agnello.

Rimini parte fortissimo e alla prima sirena vola sul +14 (10-24) restando avanti anche all’intervallo con la coppia Denegri-Marini (30-41). Nella ripresa arriva la riscossa di Cento, che minuto dopo minuto recupera fino all’aggancio (54-54) ma nell’ultimo quarto la Dole piazza il break vincente, un 12-3 che dal 56-55 proietta i biancorossi al +8 (59-67). Nel finale i ferraresi provano l’assalto con le triple di Davis e Devoe ma Rimini non fa una piega e si tiene stretto il suo vantaggio fino al 73-78 finale.