Colpo della Dole Rimini: ecco Cody Demps

Il 32enne californiano Cody Demps è un nuovo giocatore della Dole Rimini. Esterno atletico e fisico (195 cm per 88 kg), Demps è un giocatore dotato di grande talento offensivo, in grado di segnare tanto in area, grazie al suo arresto e tiro, quanto dall’arco. Lo statunitense è inoltre estremamente versatile, un autentico swingman capace di ricoprire diversi ruoli sul parquet: da entrambi gli spot di ala a quello di guardia, fino al playmaker grazie alla sua capacità di facilitare il gioco per la squadra ed ha anche un’ottima attitudine a rimbalzo. Il grande entusiasmo messo in campo è poi un’altra delle doti che lo hanno contraddistinto nella sua lunga carriera trascorsa nelle prime leghe in Europa, Asia e America.