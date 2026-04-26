Chiusura di stagione amara per la Dole: Scafati ferma Rimini 76-80

Cala il sipario sulla stagione 2025-2026 della Dole Basket Rimini.

Sfumata la possibilità di qualificarsi ai playoff già nel match precedente contro Cividale, dove i romagnoli sono stati sconfitti in Friuli, la squadra di coach dell’Agnello si congeda dai tifosi del pala Flaminio senza potergli regalare l’ultima soddisfazione.

I campani della Giova Scafati hanno avuto la meglio sul parquet della città malatestiana con il punteggio definitivo di 76-80.

La Dole conclude, così, il campionato all’ottavo posto della classifica di Serie A2.

A distinguersi tra le fila dei riminesi soono stati Alipiev e Porter che ha iscritto a registro 14 punti. Non sufficienti per aggiudicarsi il titolo di Mvp di serata che è, invece, andato all’avversario Mascolo arrivato a quota 22.