Che spettacolo la Dole: Rimini insegna basket a Pistoia e vince 95-69

Grande e meritata festa al pala Flaminio! La Dole Basket Rimini difende a spada tratta il proprio fortino e impartisce una lezione di basket agli avversari dell’Estra Pistoia. Contro i toscani la squadra romagnola stravince 95 a 69.
In un pomeriggio in cui a brillare è senza dubbio l’intero gruppo guidato da coach Sandro Dell’Agnello a distinguersi è la luce della guardia Pierpaolo Marino che chiude il match contro i toscani con uno score personale di 22 punti. Che gli valgono il titolo di miglior marcatore della partita.