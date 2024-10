Che bella Rbr, dodici mesi dopo cambia tutto: a livello di singoli e di squadra

Tre su tre col vento in poppa, ampi margini di miglioramento e la sensazione che il puzzle si incastri perfettamente. Il tutto al netto degli infortuni di Tomassini (dovrebbe essere a posto per la prossima) e Robinson (più difficile) che rallentano la crescita ma spiegano al meglio quanto forte sia Rinascita che ha cominciato benissimo, in contro-tendenza con la passata stagione (tre ko in avvio).

Si guarda quindi con fiducia verso la sfida di domenica alla sorprendente Urania Milano (anch’essa in testa alla classifica con tre successi) con la possibilità di prendere ancor più fiducia e veleggiare nelle zona altissime di questa A2. Unica che per ora non ha confermato in toto i pronostici della vigilia, vedi gli sbadigli delle presunte favorite, una su tutte la Fortitudo che però si è rialzata battendo Orzinuovi (prossima avversaria in trasferta di Rbr) nel recupero di mercoledì.